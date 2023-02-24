Під час командного тренування Челсі Михайло Мудрик продемонстрував одноклубникам свої найкращі якості. Він із легкістю обігравав партнерів один в один. Мудрик забив гол на тренуванні та віддав кілька результативних передач.

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Нагадаємо, що українець приєднався до Челсі взимку. У складі англійського клубу він провів чотири матчі, але поки не відзначився результативними діями.

Some mazy runs from Mudryk! pic.twitter.com/FxD5BUx3B7 — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 24, 2023

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