Мудрик розірвав захист Челсі на тренуванні – відео голів та асистів українця
22:22 - Читать на русском
Український півзахисник продовжує вражати партнерів по команді.
Під час командного тренування Челсі Михайло Мудрик продемонстрував одноклубникам свої найкращі якості. Він із легкістю обігравав партнерів один в один. Мудрик забив гол на тренуванні та віддав кілька результативних передач.
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Нагадаємо, що українець приєднався до Челсі взимку. У складі англійського клубу він провів чотири матчі, але поки не відзначився результативними діями.
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