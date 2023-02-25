"Арсенал не пожалеет, что не подписал Михаила Мудрика – он бы поставил под давление Габриэла Мартинелли, хотя Леандро Троссар тоже может это сделать.

Мудрик разорвал защиту Челси на тренировке – видео голов и ассистов украинца

Я давно следил за Мудриком. Он будет сиять в Англии и является большой перспективой. Троссар в Арсенале – идеальный дублер, поскольку Мудрик был слишком дорогим", – цитирует Санья Vavel со ссылкой на Premier League Odds.

Напомним, Мудрик после перехода в Челси провел за "синих" 5 матчей (4 в АПЛ и 1 в Лиге чемпионов), результативными действиями не отличался. Улучшить свою статистику украинец сможет уже в воскресенье, 26 февраля – команда Грэма Поттера в рамках 25-го тура АПЛ встретится в лондонском дерби с Тоттенхэмом.

Челси проиграл худшей команде АПЛ – Мудрик был не одинок в провале, сказочный дебют 39-летнего тренера, ужас капитана