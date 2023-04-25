"Камавінга використовує час, проведений на позиції крайнього захисника, щоб розширити свої рамки. Він дуже молодий, йому потрібно набратися досвіду та тактичних умінь.

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На технічному рівні йому нема чого вчитися, а з погляду фізики Камавінга більше схожий на Ferrari, ніж Cinquecento", – цитує AS наставника "вершкових".

До слова, Cinquecento – модель автомобіля Fiat, що випускалася з 1991 по 1998 рік. Карло Анчелотті цінує французького півзахисника за його універсальність. Камавінга може грати як у півзахисті, так і в обороні. В поточному сезоні хавбек провів 30 матчів за Реал в Ла Лізі, відзначившись однією результативною дією.

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