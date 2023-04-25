"Він більше схожий на Ferrari, ніж Cinquecento": Анчелотті порівняв зірку Реала з розкішним автомобілем
Головний тренер Карло Анчелотті незвичним чином похвалив свого провідного гравця.
"Камавінга використовує час, проведений на позиції крайнього захисника, щоб розширити свої рамки. Він дуже молодий, йому потрібно набратися досвіду та тактичних умінь.
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На технічному рівні йому нема чого вчитися, а з погляду фізики Камавінга більше схожий на Ferrari, ніж Cinquecento", – цитує AS наставника "вершкових".
До слова, Cinquecento – модель автомобіля Fiat, що випускалася з 1991 по 1998 рік. Карло Анчелотті цінує французького півзахисника за його універсальність. Камавінга може грати як у півзахисті, так і в обороні. В поточному сезоні хавбек провів 30 матчів за Реал в Ла Лізі, відзначившись однією результативною дією.
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