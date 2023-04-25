"Он больше похож на Ferrari, чем Cinquecento": Анчелотти сравнил звезду Реала с роскошным автомобилем
Главный тренер Карло Анчелотти необычным образом похвалил своего ведущего игрока.
"Камавинга использует время, проведенное на позиции крайнего защитника, чтобы расширить свои рамки. Он очень молод, ему нужно набраться опыта и тактических умений.
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На техническом уровне ему нечему учиться, а с точки зрения физики Камавинга больше похож на Ferrari, чем Cinquecento", – цитирует AS наставника "сливочных".
К слову, Cinquecento – модель автомобиля Fiat, выпускавшаяся с 1991 по 1998 год. Карло Анчелотти ценит французского полузащитника за его универсальность. Камавинга может играть как в полузащите, так и в обороне. В текущем сезоне хавбек провел 30 матчей за Реал в Ла Лиге, отличившись одним результативным действием.
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