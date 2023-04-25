"Камавинга использует время, проведенное на позиции крайнего защитника, чтобы расширить свои рамки. Он очень молод, ему нужно набраться опыта и тактических умений.

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На техническом уровне ему нечему учиться, а с точки зрения физики Камавинга больше похож на Ferrari, чем Cinquecento", – цитирует AS наставника "сливочных".

К слову, Cinquecento – модель автомобиля Fiat, выпускавшаяся с 1991 по 1998 год. Карло Анчелотти ценит французского полузащитника за его универсальность. Камавинга может играть как в полузащите, так и в обороне. В текущем сезоне хавбек провел 30 матчей за Реал в Ла Лиге, отличившись одним результативным действием.

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