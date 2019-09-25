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Легенда Арсенала розповів, хто повинен бути капітаном команди – несподіваний варіант

14:19 349 Читать на русском
Легенда Арсенала розповів, хто повинен бути капітаном команди – несподіваний варіант
Унаї Емері / Reuters

Колишній хавбек лондонського Арсенала Пол Мерсон (понад 300 матчів за "канонірів") назвав свого претендента на капітанську пов'язку в команді Унаї Емері.

"Коли тренер каже, що у нього буде п'ять капітанів, це турбує мене. Для мене це свідчення того, що він не знає свою команду.

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Капітаном повинен стати Давід Луїс, він серійний переможець. Люди критикують його, тому що одного тижня він зіграє на два бали з десяти, а наступного – на дев'ять, проте він буде грати кожного тижня.

Я не великий прихильник призначення капітаном нападника, але Обамеянг – ще один варіант. Вони з Александром Ляказеттом і Ніколя Пепе гратимуть щотижня, якщо здорові", – заявив Мерсон в ефірі Sky Sports.

Нагадаємо, Давід Луїс поповнив склад Арсенала лише цього літа, перейшовши зі складу запеклого ворога "канонірів" – Челсі. Наразі основним капітаном команди залишається швейцарець Граніт Джака.

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