Підопічні Мічела здобули третю поспіль перемогу в Ла Лізі. Втім, матч проти Лас-Пальмаса був досить важким. Жирона зуміла забити тільки наприкінці зустрічі. Віктор Циганков з'явився в стартовому складі і покинув поле на 75 хвилині, що дозволило дебютувати Порту, який і став героєм матчу. Артем Довбик вже традиційно не попав в основу, але теж вийшов на заміну. До слова, українці в цій зустрічі результативними діями не відзначилися.

Жирона вистраждала чергову перемогу – конкурент Циганкова став героєм, а Довбик не скористався пограбуванням Стуані

Жирона наразі посідає другу сходинку у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 10 очок. Ла-Пальмас, у якого 2 бали в чотирьох турах, розташувався на 18 місці.