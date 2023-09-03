Подопечные Мичела одержали третью подряд победу в Ла Лиге. Впрочем, матч против Лас-Пальмаса был достаточно тяжелым. Жирона сумела забить только в конце встречи. Виктор Цыганков появился в стартовом составе и покинул поле на 75 минуте, что позволило дебютировать Порту, который и стал героем матча. Артем Довбык уже традиционно не попал в основу, но тоже вышел на замену. К слову, украинцы в этой встрече результативными действиями не отметились.

Жирона выстрадала очередную победу – конкурент Цыганкова стал героем, а Довбик не воспользовался ограблением Стуани

Жирона сейчас занимает вторую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 10 очков. Ла-Пальмас, у которого 2 балла в четырех турах, расположился на 18 мест