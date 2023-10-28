Базу Динамо пошкодила стихія
15:12 - Читать на русском
Сильні вітри завдали незначної шкоди тренувальним полям київського клубу.
База Динамо в Конча-Заспі отримала пошкодження через негоду. Штормовий вітер повалив паркан біля тренувального поля, повідомляє Oboz.ua.
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Сьогодні на всій території України сильні вітри. В багатьох областях виникли проблеми з енергопостачанням, а в Києві внаслідок падіння дерев загинули дві людини.
Динамо зараз проводить матч чемпіонату України проти Колоса. Кияни йдуть на сьомому місці в чемпіонаті України.
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