База Динамо в Конча-Заспі отримала пошкодження через негоду. Штормовий вітер повалив паркан біля тренувального поля, повідомляє Oboz.ua.

Новий стадіон Атлетіко не витримав шторму та був затоплений – водоспад на трибунах

Сьогодні на всій території України сильні вітри. В багатьох областях виникли проблеми з енергопостачанням, а в Києві внаслідок падіння дерев загинули дві людини.

Динамо зараз проводить матч чемпіонату України проти Колоса. Кияни йдуть на сьомому місці в чемпіонаті України.