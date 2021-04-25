Вільяреал – Барселона: стартові склади на матч Ла Ліги
Вільяреал приймає Барселону в рамках 32-го туру Ла Ліги. Шукайте стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу в цій новині на "Футбол 24".
Матч Вільяреал – Барселона відбудеться сьогодні, 25 квітня. Стартовий свисток на стадіоні Ла Сераміка пролунає о 17:15. Дивитися гру наживо можна на платформі MEGOGO. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
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Вільяреал – Барселона – стартові склади на матч Ла Ліги:
Вільяреал: Асенхо, Альбіоль, Пау Торрес, Альберто Морено, Фойт, Парехо, Капу, Чуквуезе, Трігерос, Жерар Морено, Алькасер
Барселона: Тер Стеген – Дест, Піке, Мінгеса, Лангле, Альба – Бускетс, Де Йонг, Педрі – Мессі, Грізманн