Вильярреал – Барселона: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Ла Лиги
Вильярреал принимает Барселону в рамках 32-го тура Ла Лиги. Ищите стартовые составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча в этой новости на "Футбол 24".
Матч Вильярреал – Барселона состоится сегодня, 25 апреля. Стартовый свисток на стадионе Ла Серамика прозвучит в 17:15. Смотреть игру вживую можно на платформе MEGOGO. Текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".
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Вильярреал – Барселона – стартовые составы на матч Ла Лиги:
Вильярреал: Асенхо, Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено, Фойт, Парехо, Капу, Чуквуэзе, Тригерос, Жерар Морено, Алькасер
Барселона: Тер Стеген – Дест, Пике, Мингеса, Лангле, Альба – Бускетс, Де Йонг, Педри – Месси, Гризманн