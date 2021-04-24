"Президент Жоан Лапорта з першого дня висловив мені свою підтримку і довіру. Поки не трапиться зворотнє, я буду говорити все те ж саме.

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Тому, в принципі, я бачу себе тренером Барси у наступному сезоні. У мене є контракт. Якщо щось зміниться, потрібно буде поговорити", – цитує Кумана Mundo Deportivo.

Нагадаємо, фахівець приєднався до Барси влітку, покинувши збірну Нідерландів. Після 31 туру Ла Ліги каталонці на 5 очок відстають від Лідера перегонів Атлетіко.

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