В рамках субботней программы 17-го тура Ла Лиги было проведено два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2020/21, 17-й тур

Вильярреал – Леванте – 2:1

Голы: Ниньо, 19, Морено, 54 – Леон, 73

Бетис – Севилья – 1:1

Голы: Каналес, 52 (пен) – Сусо, 48,

Нереализованный пенальти: Фекир, 75 (Бетис)

Хетафе – Вальядолид – начало в 19:30

Программу уикенда в испанской Примере открывал поединок Вильярреал – Леванте. Хозяева открыли счет на 19-й минуте – Педраса отдал прекрасную передачу в штрафную, а Ниньо в касание замкнул. "Лягушки" сразу бросились в атаку, чтобы сравнять счет, но в первом тайме забить не смогли.

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После перерыва преимущество хозяев увеличил Морено. На 70-й минуте на поле появился Леон, который через несколько минут головой замкнул навес Радои в штрафную – 2:1. Это придало гостям сил и до конца матча они провели еще несколько опасных атак, однако сравнять счет им так и не удалось. В итоге – победа Вильярреала – 2:1.

Благодаря этой победе "желтая субмарина" с 29-ю очками поднялась на четвертую строчку турнирной таблицы, а Леванте с 18-ю пунктами остался на двенадцатом.

Бетис в родных стенах принимал Севилью. Первая половина встречи оказалась очень скучной – ни одного опасного момента. Команды ушли на перерыв с нулевым счетом. В начале второго тайма гости вырвались вперед – Сусо в касание замкнул передачу Эн-Несири в штрафную. Однако, долго радоваться им не пришлось. На 53-й рефери назначил одиннадцатиметровый, который без особых проблем реализовал Каналес – 1:1. Чуть позже, на 75-й, рефери назначил еще один пенальти, и снова в пользу Бетиса. На этот раз его взялся выполнять Фекир, но голкипер сумел угадать направление удара и парировал его. В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью – 1:1.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ