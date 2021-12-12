Чемпіонат Іспанії 2021/22, 17-й тур

Вільяреал – Райо Вальєкано – 2:0

Голи: Манді, 32, Морено, 36 (пен)

Бетіс – Реал Сосьєдад – початок о 19:30

Вільяреал у рідних стінах приймав Райо Вальєкано, намагаючись перервати 4-матчеву безвиграшну серію й відклеїтись від зони вильоту на 7 очок. Суперник, однак, був серйозним – мадридці в разі перемоги піднялись би в зону ЛЧ. Попри цей факт, "жовта субмарина" зібралася, видавши ударний перший тайм: на 32-й хвилині Манді вивів господарів уперед, замкнувши подачу з кутового, а на 36-й Жерар Морено реалізував пенальті – 2:0!

Шоковані гравці Вальєкано не прийшли до тями навіть по перерві, а Вільяреал ще й третій гол провів – знову відзначився Морено, тільки тепер Альберто. На жаль для левантійців, взяття воріт не зарахували через офсайд. Тим не менш, на підсумковий результат ця невдача не вплинула. Фінальний свисток зафіксував перемогу Вільяреала з рахунком 2:0.

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