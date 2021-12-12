Чемпионат Испании 2021/22, 17-й тур

Вильярреал – Райо Вальекано – 2:0

Голы: Манди, 32, Морено, 36 (пен)

Бетис – Реал Сосьедад – начало в 19:30

Вильярреал в родных стенах принимал Райо Вальекано, пытаясь прервать 4-матчевую безвыигрышную серию и отклеиться от зоны вылета на 7 очков. Соперник, однако, был очень серьёзным – мадридцы в случае победы поднялись в зону ЛЧ. Несмотря на это, "жёлтая субмарина" собралась, выдав ударный первый тайм: на 32-й минуте Манди вывел хозяев вперёд, замкнув подачу с углового, а на 36-й Жерар Морено реализовал пенальти – 2:0!

Шокированные игроки Вальекано не пришли в себя даже после перерыва, а Вильяреал ещё и третий гол провёл – снова отличился Морено, только теперь Альберто. К сожалению для левантийцев, взятие ворот не засчитали из-за офсайда. Тем не менее, на итоговом результате эта неудача не отразилась. Финальный свисток зафиксировал победу Вильярреала со счётом 2:0.

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