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Вільяреал відправив Зеніт з Ракицьким за борт Ліги Європи, Арсенал зробив камбек з Ренном

14 березня 23:56 342 Читать на русском
Вільяреал відправив Зеніт з Ракицьким за борт Ліги Європи, Арсенал зробив камбек з Ренном
Вільяреал – Зеніт / Фото ФК Вільяреал

Відбулись заключні матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

Ліга Європи 1/8 фіналу, матчі-відповіді

Арсенал – Ренн – 3:0 (1:3)

Голи: Обамеянг, 5, 72, Мейтленд-Найлс, 14

Бенфіка – Динамо Загреб – 2:0 (0:1) оновлюється (овертайм)

Голи: Жонас, 75, Ферру, 94

Вільяреал – Зеніт – 2:1 (3:1)

Голи: Морено, 29, Бакка, 47 – Івановіч, 90+1

Інтер – Айнтрахт Франкфурт – 0:1 (0:0)

Гол: Йовіч, 6

Славія Прага – Севілья – 3:3 (2:2) оновлюється (овертайм)

Голи: Нгаде-Нгаджуї, 15, Соучек, 47, ван Бюрен 102 – Бен-Єддер, 44, Ель-Хаддаді, 54, Васкес, 98

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Арсенал взявся за роботу вже з перших хвилин поєдинку проти Ренна, адже господарям потрібно було відігрувати 2 м'ячі. Вже на 5-й хвилині "каноніри" вийшли вперед, ще через 9 хвилин рахунок був вже 2:0. В другому таймі Обамеянг поставив крапку в протистоянні, оформивши дубль.

Бенфіка намагалась пройти захисні редути Динамо з самого початку матчу, але досягла свого лише на 71-й хвилині, перевівши гру в овертайм.

Зеніт завітав у гості до Вільяреала. Пітерці майже не мали шансів пройти "жовту субмарину", що і довела гра. Іспанці на класі вколотили 2 м'ячі у ворота росіян і відправили їх додому без путівки в чвертьфінал ЛЄ. Гравці Зеніта спромоглись лише на гол престижу наприкінці зустрічі. Відзначимо, український захисник гостей Ярослав Ракицький провів на полі весь матч і "відзначився" лише провалом своєї зони, через яку Вільяреал забивав перший м'яч.

Сенсація трапилась у Мілані. Кривдник Шахтаря Айнтрахт приїхав в гості до Інтера. Вже на 6-й хвилині гості шокували італійців влучним ударом Йовіча. Цей гол і став визначальним у двоматчевому протистоянні.

Славія та Севілья влаштували справжній триллер. Ще до свистка на перерву команди обмінялись голами. В другому таймі суперники повторили цей обмін, перевівши гру в овертайм.

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