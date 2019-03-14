Валенсія драматичною нічиєю вибила Краснодар з Ліги Європи, Зальцбург переміг Наполі, але теж покидає турнір

Відбулись перші матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

1/8 фіналу Ліги Європи, матчі-відповіді

Краснодар – Валенсія – 1:1 (1:2)

Голи: Сулейманов, 85 – Гедеш, 90+3

Зальцбург – Наполі – 3:1 (0:3)

Голи: Даббур, 25, Гульбрандсен, 65, Ляйтгеб, 90+2 – Мілік, 14

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Валенсія виставила напівдублюючий склад у виїзному поєдинку проти Краснодара. Росіяни намагались одразу взяти ініціативу в свої руки, але "кажани" не спішили віддавати м'яч супернику. При мінімальній кількості гольових моментів команди пішли на перерву. Після початку другого тайму ситуація кардинально не змінилась, команди почергово володіли м'ячем, не загострюючи гру. Долю гри міг вирішити неймовірний гол Сулейманова на 85-й хвилині, але іспанці зуміли вирвати таку потрібну нічию перед фінальним свистком. Валенсія в 1/4 фіналу ЛЄ.

Зальцбургу потрібно було створити диво на домашній арені, щоб пройти Наполі (результат першого матчу 3:0 на користь італійців). Один з лідерів неаполітанців Аркадіуш Мілік поховав надії господарів вже на 14-й хвилині. Досить швидко австрійці вирівняли становище. Гол надихнув гравців Зальцбурга на камбек і вже на 65-й хвилині господарі були попереду. Наприкінці поєдинку підопічні Марко Розе максимально наблизились до камбеку, забивши ще раз, але на цьому похід австрійців завершився. Наполі завоював путівку в 1/4 фіналу ліги Європи.

Нагадаємо, жеребкування чвертьфіналу ЛЄ відбудеться 15 березня, початок о 14:00.