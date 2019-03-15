Вильярреал отправил Зенит с Ракицким за борт Лиги Европы, Арсенал сделал камбэк с Ренном

Состоялись заключительные матчи 1/8 финала Лиги Европы.

Лига Европы 1/8 финала, ответные матчи

Арсенал – Ренн – 3:0 (1:3)

Голы: Обамеянг, 5, 72, Мейтленд-Найлс, 14

Бенфика – Динамо Загреб – 2:0 (1:0) обновляется (овертайм)

Гол: Жонас, 75, Ферру, 94

Вильярреал – Зенит – 2:1 (3:1)

Голы: Морено, 29 Бакка, 47 – Иванович, 90+1

Интер – Айнтрахт – 0:1 (0:0)

Гол: Йович, 6

Славия – Севилья – 3:3 (2:2) обновляется (овертайм)

Голы: Нгаде-Нгаджуи, 15 Соучек, 47, ван Бюрен 102 – Бен-Еддер, 44, Эль-Хаддади, 54, Васкес, 98

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Арсенал взялся за работу уже с первых минут поединка против Ренна, ведь хозяевам нужно было отыгрывать 2 мяча. Уже на 5-й минуте "канониры" вышли вперед, через 9 минут счет был уже 2:0. Во втором тайме Обамеянг поставил точку в противостоянии, оформив дубль.

Бенфика пыталась пройти защитные редуты Динамо с самого начала матча, но достигла своего только на 71-й минуте, переведя игру в овертайм.

Зенит пожаловал в гости к Вильярреалу. Питерцы почти не имели шансов пройти "желтую субмарину", что и доказала игра. Испанцы на классе вколотили 2 мяча в ворота россиян и отправили их домой без путевки в четвертьфинал ЛЕ. Игроки Зенита забили гол престижа в конце встречи. Отметим, украинский защитник гостей Ярослав Ракицкий провел на поле весь матч и "отличился" только провалом своей зоны, через которую Вильярреал забивал первый мяч.

Сенсация случилась в Милане. Обидчик Шахтера Айнтрахт приехал в гости к Интеру. Уже на 6-й минуте гости шокировали итальянцев точным ударом Йовича. Этот гол и стал определяющим в двухматчевом противостоянии.

Славия и Севилья устроили настоящий триллер. Еще до свистка на перерыв команды обменялись голами. Во втором тайме соперники повторили этот обмен, переведя игру в овертайм.

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