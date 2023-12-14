Ліга Європи, 6 раунд

Група F

Панатінаїкос – Маккабі Хайфа – 1:2

Голи: Іоаннідіс, 89 – Давід, 20, Чері, 74

Ренн – Вільяреал – 2:3

Голи: Ассіньон, 37, Блас, 79 – Морено, 36 (пен), Акомач, 63, Парехо, 80

Група H

Байєр – Мольде – 5:1

Голи: Шик, 6, Тапсоба, 22, Еллінгсен, 25 (аг), Гложек, 60,70 – Кітолано, 75

Карабах – Гекен – 2:1

Голи: Андраде, 1, Бензья, 45+4 – Хусейнов, 90+4 (аг)

Вилучення: Весовіч, 56 (Карабах)

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Група F

В цій групі все вирішувалося в останньому турі. Ренн і Вільяреал сперечалися за першу сходинку, а Маккабі та Панатінаїкос змагалися за путівку в Лігу конференцій. Іспанський клуб у важкому матчі проти французів здобув пряму путівку в Лігу Європи, а Ренн спробує свої сили в раунді плей-офф. Маккабі здолав Панатінаїкос, за який виступає росіянин Лодигін, і зіграє в Лізі конференцій.

Група H

Всі питання учасники групи вирішили ще в минулому турі. Тому всі матчі мали формальний характер. Байєр з 18 балами посів першу сходинку і здобув пряму путівку в наступний раунд Ліги Європи, Карабах зіграє в стикових матчах, Мольде потрапив до Ліги конференцій, а Гекен посів останню сходинку.

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