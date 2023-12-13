У четвер, 14 грудня, в Афінах має відбутися матч 6-го туру групового етапу Ліги Європи між Олімпіакосом і Бачка-Тополою. Згідно з рішенням грецького уряду, всі матчі за участю грецьких команд – як на внутрішній арені, так і на європейській – мають відбуватися за закритих трибун. Однак це рішення викликало гнівну реакцію сербської команди.

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Як інформує Gazzetta.gr, керівництво Бачка-Тополи надіслало лист до УЄФА і дало зрозуміти, що якщо 130 уболівальникам команди (серед них – спонсори) не буде надано вхід на стадіон, гравці гостей не вийдуть на поле. У стані сербського клубу зазначили, що на проїзд і проживання цих уболівальників було витрачено близько 100 тисяч євро.

У матчі Олімпіакос – ТСЦ Бачка-Топола вирішуватиметься доля третього місця, яке дає право продовжити виступ у єврокубках (у Лізі конференцій).

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