В рамках 8-го туру Прімери Вальядолід на виїзді поступився Вільяреалу. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Вальядолід, який ще не здобув жодної перемоги у сезоні, на виїзді зустрічався із Вільяреалом. У першому таймі господарі змогли забезпечити собі комфортну перевагу у рахунку. Спочатку голом відзначився Чуквуезе, а на 37-й навіс з кутового замкнув Торрес і збільшив перевагу.

У другому таймі ситуація на полі не змінилась – Вільяреал виглядав явним фаворитом зустрічі і повністю контролював гру. Гравці Вальядоліда намагались нав'язувати боротьбу і діяти у контратаках, але до кінця матчу відквитати хоча б один гол так і не змогли. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Вільяреала – 2:0.

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