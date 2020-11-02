В рамках 8-го тура Примеры Вальядолид на выезде уступил Вильярреалу. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Вальядолид, который еще не завоевал ни одной победы в сезоне, на выезде встречался с Вильярреалом. В первом тайме хозяева смогли обеспечить себе комфортное преимущество в счете. Сначала голом отметился Чуквуезе, а на 37-й навес с углового замкнул Торрес и увеличил преимущество.

Во втором тайме ситуация на поле не изменилась – Вильярреал выглядел явным фаворитом встречи и полностью контролировал игру. Игроки Вальядолида пытались навязывать борьбу и действовать в контратаках, но до конца матча отквитать хотя бы один гол так и не смогли. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Вильярреала – 2:0.

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