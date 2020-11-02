"Ми не хочемо брати гроші. Нам потрібно скорочувати короткострокові витрати. Сподіваємося, що зможемо домовитися з гравцями і персоналом клубу про скорочення зарплат.

Барселона ризикує стати банкрутом – клуб має менше тижня, щоб зекономити 200 млн євро

Зараз першочерговим завданнями є скорочення витрат і пошук способів збільшення прибутку, якого зараз у клубу немає. Для того щоб уникнути фінансової кризи, нам потрібно заощадити 300 млн євро", – цитує Тускетса Sport.es.

Нагадаємо, нещодавно Барселона залишилася без президента. Жозеп-Марія Бартомеу подав у відставку, разом із ним клуб покинула вся Рада директорів.

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