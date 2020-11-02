Барселона потрапила у фінансову кризу – новий керівник клубу оцінив бюджет каталонців
Виконувач обов'язків президента Барселони Карлес Тускетс повідомив невтішні новини для каталонців.
"Ми не хочемо брати гроші. Нам потрібно скорочувати короткострокові витрати. Сподіваємося, що зможемо домовитися з гравцями і персоналом клубу про скорочення зарплат.
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Зараз першочерговим завданнями є скорочення витрат і пошук способів збільшення прибутку, якого зараз у клубу немає. Для того щоб уникнути фінансової кризи, нам потрібно заощадити 300 млн євро", – цитує Тускетса Sport.es.
Нагадаємо, нещодавно Барселона залишилася без президента. Жозеп-Марія Бартомеу подав у відставку, разом із ним клуб покинула вся Рада директорів.
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