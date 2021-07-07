Вільяреал вирішив розірвати контракт з Баккою, хоча угода була розрахована до літа 2022 року, повідомляє офіційний сайт клубу.

Вільяреал офіційно продовжив контракт із ветераном

Мотиви такого рішення не розкриваються. Зазначимо, що Бакка виступав за "жовту субмарину" з 2017 року, відігравши 144 матчі за клуб, у яких відзначився 43 голами та 15 асистами.

До слова, за свою кар'єру Карлос встиг пограти за Брюгге, Севілью та Мілан у Європі та цілу низку клубів Південної Америки.

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