Вільяреал розірвав угоду з Баккою
23:10 - Читать на русском
Нападник Вільяреала Карлос Бакка вирішив покинути іспанський клуб.
Вільяреал вирішив розірвати контракт з Баккою, хоча угода була розрахована до літа 2022 року, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Мотиви такого рішення не розкриваються. Зазначимо, що Бакка виступав за "жовту субмарину" з 2017 року, відігравши 144 матчі за клуб, у яких відзначився 43 голами та 15 асистами.
До слова, за свою кар'єру Карлос встиг пограти за Брюгге, Севілью та Мілан у Європі та цілу низку клубів Південної Америки.
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