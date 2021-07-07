Вильярреал решил разорвать контракт с Баккой, хотя соглашение было рассчитано до лета 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.

Вильярреал официально продлил контракт с ветераном

Мотивы такого решения не раскрываются. Отметим, что Бакка выступал за "желтую субмарину" с 2017 года, отыграв 144 матча за клуб, в которых отметился 43 голами и 15 ассистов.

К слову, за свою карьеру Карлос успел поиграть за Брюгге, Севилью и Милан в Европе и целый ряд клубов Южной Америки.

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