Перед стартом нового сезону керівництво іспанського Вільяреала домовилося про продовження співпраці з півзахисником Вісенте Іборрою.

Досвідчений хавбек продовжив контракт із "Жовтою субмариною", повідомляє офіційний сайт клубу.

Лунін став головним болем Анчелотті – українцю підготували два сценарії

Іборра поставив підпис під 3-річною угодою із Вільяреалом. Найближчий сезон стане для ветерана третім повноцінним у футболці левантійців. На Ель Мадригал він переїхав за 10 млн євро у січні 2019-го з Лестера.

У сезоні 2020/21 Вісенте Іборра провів 18 матчів у всіх турнірах, у яких не відзначився результативними діями.

10 найдорожчих трансферів за перший місяць міжсезоння – МЮ і Ліверпуль витрусили гаманці в Німеччині