Вільяреал офіційно продовжив контракт із ветераном
16:12 - Читать на русском
Перед стартом нового сезону керівництво іспанського Вільяреала домовилося про продовження співпраці з півзахисником Вісенте Іборрою.
Досвідчений хавбек продовжив контракт із "Жовтою субмариною", повідомляє офіційний сайт клубу.
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Іборра поставив підпис під 3-річною угодою із Вільяреалом. Найближчий сезон стане для ветерана третім повноцінним у футболці левантійців. На Ель Мадригал він переїхав за 10 млн євро у січні 2019-го з Лестера.
У сезоні 2020/21 Вісенте Іборра провів 18 матчів у всіх турнірах, у яких не відзначився результативними діями.
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