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Вільяреал призначив головним тренером Кальєху, якого звільнив 2 місяці тому

19:34 108 Читать на русском
Вільяреал призначив головним тренером Кальєху, якого звільнив 2 місяці тому
Хаві Кальєха / Фото ФК Вільяреал

Іспанський фахівець Хаві Кальєха повернувся на посаду наставника Вільяреала.

40-річний Хаві Кальєха призначений головним тренером Вільяреала, повідомляє офіційний сайт клубу з посиланням на слова президента Фернандо Роіга.

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Варто відзначити, що саме Кальєха розпочав поточний сезон у кріслі наставника "жовтої субмарини", але був звільнений 10 грудня через низькі результати команди.

Останні кілька тижнів виконувачем обов'язків головного тренера був Луїс Гарсія Пласа.

Після 21-го туру Прімери Вільяреал знаходиться у зоні вильоту на 19-й сходинці.

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Теги
Іспанія Вільяреал Вільяреал Хаві Кальєха Хаві Кальєха Луїс Гарсія Пласа Луїс Гарсія Пласа
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