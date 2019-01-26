Севілья розгромила Леванте та вийшла на третє місце в Ла Лізі

Севілья завдяки голам Віссама Бен-Єддера, Андре Сілви, Франко Васкеса, Пабло Сарабії та Квінсі Промеса здобула велику перемогу над Леванте в рамках 21-го туру іспанської Прімери.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 21-й тур

Севілья – Леванте – 5:0

Голи: Бен-Єддер, 48, Сілва, 60, Васкес, 71, Сарабія, 78 (пен), Промес, 90

Нереалізований пенальті: Промес, 89

Від самого старту Севілья захопила ініціативу, отримавши шанс відкрити рахунок вже на 3-й хвилині – Бен-Єддер з меж штрафного пробивав у правий нижній кут, але Ойєр парирував постріл. Боатенг відповів на 9-й та 15-й хвилинах неточними замиканнями головою, але в цілому матч проходив під контролем господарів: на 21-й Андре Сілва претендував на пенальті, на 27-й потужно по центру пробив Відаль, на 38-й Веберу не вистачило до голу кількох сантиметрів, на 44-й Меса влучив у штангу, а через хвилину удар Сілви з лінії воріт вибив захисник Леванте.

У другому таймі гості остаточно посипались. Через три хвилини після його початку Бен-Єддер відкрив рахунок, отримавши розрізну передачу на правому краю штрафного та пробивши у дальній кут. На 57-й Хосе Моралес міг зрівняти, але м'яч після його удару лише облизнув штангу – а потім андалусійці закрили гру. На 60-й хвилині Андре Сілва точним пострілом з меж карного майданчика замкнув пас Промеса, а на 71-й Васкес після прострілу Сарабії розстріляв ворота з близької дистанції – 3:0. Автор останнього асисту на 78-й хвилині забив четвертий гол, спокійно реалізувавши пенальті, в той час як Квінсі Промес змарнував свій шанс відзначитись з "точки". Втім, вын швидко виправився, встановивши остаточний рахунок у грі – 5:0.

Таким чином, Севілья набрала 36 очок та повернулася на третю сходинку в турнірній таблиці, хоча у Реал завтра знову може вирватись уперед. Леванте з 26 заліковими балами залишився десятим.