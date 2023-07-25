Нападник збірної Норвегії Александер Сьорлот змінив РБ Лейпциг на Вільяреал. Про це повідомляє офіційний сайт "Жовтої субмарини". Норвежець поставив підпис під п'ятирічним контрактом.

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Згідно з Marca, цей трансфер обійшовся Вільяреалу у 8 мільйонів євро. Ще 2 млн євро німецький клуб може отримати як бонуси. Минулого сезону Сьорлот виступав за Реал Сосьєдад на правах оренди.

Раніше команду Кіке Сетьєна поповнили такі гравці, як Бен Бреретон Діас, Деніс Суарес, Санті Комесанья, Іліас Ахомаш та Рамон Терратс.

Сьорлот замінить у Вільяреалі Ніколя Джексона, який перейшов у Челсі за 37 млн євро. Він може дебютувати у контрольному матчі з Фейєнордом, який буде зіграно у четвер.