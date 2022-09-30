Каталонці досі не віддали близько 144 млн євро за старі переходи, інформує Catalunya Radio з посиланням на фінансовий звіт клубу.

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Найбільший борг – 52 млн євро Манчестер Сіті за Феррана Торреса. Барселона за 9 місяців віддала "містянам" лише 3 млн євро з 55 обіцяних. Крім цього, "кулес" винні 42 млн євро Аяксу за де Йонга (32) і Деста (10), 36 Ювентусу за П'яніча і 14 Ліверпулю за Коутінью. Останні троє провалились на Камп Ноу і вже встигли покинути клуб. Щоправда, Астон Вілла повинна компенсувати Барселоні 10 млн євро за того-таки Коутінью, а Вулверхемптон ще повністю не розрахувався за оренду Трінкау.

Нагадаємо, минулого літа каталонці запросили чергову "пачку" коштовних новачків – Лєвандовскі, Рафінья, Кунде.

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