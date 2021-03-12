"Розвели, як кошенят": Луческу не впізнати, Тайсон б'є по Шахтарю – чорний вечір для України у Лізі Європи
Ранкова порція гарячої експертної критики на адресу Динамо і Шахтаря, які провалили перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.
На це було боляче дивитися. І не менш важко пережити підсумкові результати.
Два найсильніші українські клуби приміряли ролі "хлопчиків для биття", зустрівшись із опонентами хорошого рівня – Ромою та Вільяреалом. Про які шанси у матчах, що відбудуться через тиждень, можна говорити в принципі?
Динамо: Все вирішено, треба зосередитися на Зорі
Сергій Тищенко, журналіст Футбол 24 і Gazeta.ua, лаконічний, як ніколи.
У словах Олександра Золотогорського, коментатора та журналіста Footballhub, є рація.
Скаут Алекс Великих більш скептичний: нема лідера, нема форварда, все вирішено.
Агент, менеджер та експерт В'ячеслав Заховайло підкреслює різницю в класі виконавців обох команд. Він також не вірить у камбек Динамо.
Ветеран телевізійної спортивної журналістики Руслан Свірін продовжує думку попереднього спікера.
А головний редактор журналу Футбол Артем Франков закликає не забувати, що перед візитом в Іспанію на команду Луческу чекатиме надскладна битва проти Зорі.
Журналіст Футбол 24 Михайло Юхименко бачить смішне у сумному.
А Брутальний футбол пригадав знамениту цитату на всі випадки життя + помітив, наскільки різним буває Мірча Луческу.
Шахтар: Ахметов почне вживати заходів
Заступник головреда журналу Футбол Андрій Шахов здивувався виставленому складу від Каштру.
Ще в розпал другого тайму Алекс Великих обурився вкрай грубою грою римських "вовків": "Рома схожа на м'ясників".
"Гірники" швидко посипались.
Зрештою, завершальний акорд.
Заховайло ж вважає: проблеми Шахтаря зайшли настільки далеко, що терпіння президента клубу може луснути.
Найбільш детально і глибоко підсумки розгрому підвів журналіст Олег Барков у своєму телеграмі.
Костянтин Андріюк провокує на істеричний сміх.
Брутальний футбол – добиває.
Динамо – Вільяреал: Емері мчить по чергову ЛЄ – хронічний жах українців, розгромний клас іспанців, захисники вбивають