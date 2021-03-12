Ранкова порція гарячої експертної критики на адресу Динамо і Шахтаря, які провалили перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

Артем Бєсєдін – одне з втілень українського безсилля в атаці / Фото ФК Динамо

На це було боляче дивитися. І не менш важко пережити підсумкові результати.

Два найсильніші українські клуби приміряли ролі "хлопчиків для биття", зустрівшись із опонентами хорошого рівня – Ромою та Вільяреалом. Про які шанси у матчах, що відбудуться через тиждень, можна говорити в принципі?

Динамо: Все вирішено, треба зосередитися на Зорі

Сергій Тищенко, журналіст Футбол 24 і Gazeta.ua, лаконічний, як ніколи.

У словах Олександра Золотогорського, коментатора та журналіста Footballhub, є рація.

Скаут Алекс Великих більш скептичний: нема лідера, нема форварда, все вирішено.

Агент, менеджер та експерт В'ячеслав Заховайло підкреслює різницю в класі виконавців обох команд. Він також не вірить у камбек Динамо.

Ветеран телевізійної спортивної журналістики Руслан Свірін продовжує думку попереднього спікера.

А головний редактор журналу Футбол Артем Франков закликає не забувати, що перед візитом в Іспанію на команду Луческу чекатиме надскладна битва проти Зорі.

Журналіст Футбол 24 Михайло Юхименко бачить смішне у сумному.

А Брутальний футбол пригадав знамениту цитату на всі випадки життя + помітив, наскільки різним буває Мірча Луческу.

Шахтар: Ахметов почне вживати заходів

Заступник головреда журналу Футбол Андрій Шахов здивувався виставленому складу від Каштру.

Ще в розпал другого тайму Алекс Великих обурився вкрай грубою грою римських "вовків": "Рома схожа на м'ясників".

"Гірники" швидко посипались.

Зрештою, завершальний акорд.

Заховайло ж вважає: проблеми Шахтаря зайшли настільки далеко, що терпіння президента клубу може луснути.

Найбільш детально і глибоко підсумки розгрому підвів журналіст Олег Барков у своєму телеграмі.

Костянтин Андріюк провокує на істеричний сміх.

Брутальний футбол – добиває.

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Динамо – Вільяреал: Емері мчить по чергову ЛЄ – хронічний жах українців, розгромний клас іспанців, захисники вбивають