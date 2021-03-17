Вільяреал приймає київське Динамо 18 березня в матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЄ. Де дивитися матч Вільяреал – Динамо онлайн і на якому каналі, читайте на "Футбол 24".

Можливо, остання гра киян у єврокубковому сезоні 2020/21, адже команді Мірчі Луческу потрібно відігравати домашню поразку, що видається надзвичайно складним завданням. Матч, як і онлайн-трансляція Вільяреал – Динамо на "Футбол 24", стартує 18 березня о 22:00 за Києвом. "Біло-сині" у своїй історії не те, що жодного разу не перемагали "жовту субмарину", а ще й не забили жодного м'яча у трьох попередніх матчах – 0:0, 0:2, 0:2.

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Вільяреал – Динамо: де дивитися матч ЛЄ

Зустріч у прямому ефірі на території України традиційно покажуть кілька трансляторів. Дивитись матч Вільяреал – Динамо онлайн можна на MEGOGO (Volia Football HD 1), а також гру покаже платформа oll.tv. Пряма трансляція поєдинку Ліги Європи також відбудеться на телеканалі "Футбол 2", де о 21:00 стартує передматчева студія "Шлях до Гданська", яка підсумує поєдинок одразу після його завершення о 23:55.

Нагадаємо, матч між цими командами на НСК Олімпійський у Києві завершився перемогою Вільяреала з рахунком 2:0. За "жовту субмарину" забивали центральні захисники іспанців – Пау Торрес та Рауль Албіоль.

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