"Мета поєдинку полягає в тому, щоб закріпити результат першого матчу і виграти. Ми вже знаємо можливості Динамо. Кияни добре грають на контратаках і особливо на флангах. Нам вдалося минулого разу нейтралізувати їхні позиційні атаки.

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Ми поважаємо суперника, але будемо грати на перемогу. Хочемо виграти впевнено. Готові до складного матчу, незважаючи на результат у Києві. Якщо ми хочемо здобути позитивний результат, повинні продовжувати працювати у тому ж дусі.

У матчі з Зальцбургом була схожа ситуація. Ми зіткнулися з труднощами, нам забили, рахунок був 1:1. Маючи перевагу, у нас було багато роботи. Сподіваємося контролювати хід поєдинку на полі у грі з Динамо. Аналізуємо суперника. Ми переглядаємо також і ігри Динамо в чемпіонаті України і попередні зустрічі в Лізі Європи. Щоб виграти поєдинок, потрібно поважати суперника.

Ми провели тільки один матч із двох. Два голи – гарна перевага. Але у Динамо вдома були свої моменти, вони чинили тиск на наших захисників. Завтра, як і в першій грі, нам потрібно грати до фінального свистка", – цитує Емері офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між іспанською та українською командами відбудеться вже завтра, 18 березня. Початок зустрічі о 22:00.

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