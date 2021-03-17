"Цель поединка состоит в том, чтобы закрепить результат первого матча и выиграть. Мы уже знаем возможности Динамо. Киевляне хорошо играют на контратаках и особенно на флангах. Нам удалось в прошлый раз нейтрализовать их позиционные атаки.

Вильярреал – Динамо: где смотреть матч 1/8 финала Лиги Европы

Мы уважаем соперника, но будем играть на победу. Хотим выиграть уверенно. Готовы к сложному матчу, несмотря на результат в Киеве. Если мы хотим получить положительный результат, должны продолжать работать в том же духе.

В матче с Зальцбургом была похожая ситуация. Мы столкнулись с трудностями, нам забили, счет был 1:1. Имея преимущество, у нас было много работы. Надеемся контролировать ход поединка на поле в игре с Динамо. Анализируем соперника. Мы просматриваем также и игры Динамо в чемпионате Украины и предыдущие встречи в Лиге Европы. Чтобы выиграть поединок, нужно уважать соперника.

Мы провели только один матч из двух. Два гола – хорошее преимущество. Но у Динамо дома были свои моменты, они оказывали давление на наших защитников. Завтра, как и в первой игре, нам нужно играть до финального свистка", – цитирует Эмери официальный сайт Динамо.

Напомним, матч 1/8 финала Лиги Европы между испанской и украинской командами состоится уже завтра, 18 марта. Начало встречи в 22:00

Луческу ще спроможний на сюрпризи: гра проти Зорі – сигнал тривоги для Вільяреала