Вільям де Камарго: Проходжу реабілітацію в Іспанії, дуже скучив за грою

Форвард Карпат Вільям де Камарго розповів про процес реабілітації та готовність повернутися на поле.

"Зараз я переживаю не найкращий момент мого життя. Проте справи йдуть добре. Я проходжу реабілітацію в Іспанії, у Леганесі. Звичайно, що почуваюся дещо пригнічено. Це був важкий період, багатий на травми. Мабуть, не помилюсь, якщо скажу, що це найгірший етап моєї кар'єри до сьогодення.

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Спочатку я зазнав ушкодження коліна, а потім плюсневої кістки. Так сталося, що обидві травми отримав на тренуванні. Спільно з лікарями вирішили надати перевагу природному процесу лікування, без хірургічного втручання. Було дуже важко, але мене завжди підтримували товариші по команді та вболівальники. Я щиро вдячний їм за це.

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Важко спостерігати за футболом і залишатися осторонь. Два тижні тому я почав займатися в групі і знову відчув дискомфорт у тому ж місці. Лікарі кажуть, що зможу приступити до тренувань приблизно через 20 днів. Я дуже скучив за грою. Найбільше моє бажання – відновитися і знову почати грати", – зазначив де Камарго в інтерв'ю офіційному сайту ФК Карпати.

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