Вильям де Камарго: Прохожу реабилитацию в Испании, очень соскучился по игре

Форвард Карпат Вильям де Камарго рассказал о процессе реабилитации и готовности вернуться на поле.

"Сейчас я переживаю не лучший момент моей жизни. Однако дела идут хорошо. Я прохожу реабилитацию в Испании, в Леганесе. Конечно, чувствую себя несколько подавленно. Это был тяжелый период, богатый на травмы. Видимо, не ошибусь, если скажу, что это худший этап моей карьеры до сегодняшнего дня.

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Сначала я получил травму колена, а затем плюсневой кости. Так случилось, что обе травмы получил на тренировках. Совместно с врачами решили отдать предпочтение естественному процессу лечения, без хирургического вмешательства. Было очень тяжело, но меня всегда поддерживали товарищи по команде и болельщики. Я искренне благодарен им за это.

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Трудно наблюдать за футболом и оставаться в стороне. Две недели назад я начал заниматься в группе и снова почувствовал дискомфорт в том же месте. Врачи говорят, что смогу приступить к тренировкам примерно через 20 дней. Я очень соскучился по игре. Самое большое мое желание - восстановиться и снова начать играть", – отметил де Камарго в интервью официальному сайту ФК Карпаты.

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