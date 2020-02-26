Вілья розповів про зірваний трансфер в лондонський Арсенал

Екс-форвард збірної Іспанії Давід Вілья пригадав, як свого часу міг опинитися на туманному Альбіоні.

"У нас з Арсеналом було багато дзвінків і зустрічей. В той момент я був упевнений на 90 відсотків, що перейду в клуб до Арсена Венгера. Але угоду так і не вдалося укласти, тому через три-чотири дні я вже опинився в Атлетіко.

Давід Вілья зізнався, що не встиг зробити у великому футболі

Не знаю, що було б, якби я все-таки підписав контракт з Арсеналом. Я радий, що опинився в іспанському клубі не тільки тому, що ми здобули перемогу в чемпіонаті Іспанії. Я був щасливий, що зробив такий вибір на той момент", – цитує Вілью ВВС.

Нагадаємо, Вілья перейшов в мадридський Атлетіко з каталонської Барселони в липні 2013 році за 2,1 млн євро. У складі "матрацників" футболіст взяв участь у 36 матчах, в яких забив 13 голів. 12 листопада 2019 року нападник збірної Іспанії оголосив про завершення професіональної кар’єри футболіста.

Кадзуйосі Міура – найстарший футболіст світу. Як стати першою зіркою чемпіонату Японії і не втратити мотивацію в 53 роки