Вилья рассказал о сорванном трансфере в лондонский Арсенал

Экс-форвард сборной Испании Давид Вилья вспомнил, как в свое время мог оказаться на Туманном Альбионе.

"У нас с Арсеналом было много звонков и встреч. В тот момент я был уверен на 90 процентов, что перейду в клуб к Арсену Венгеру. Но соглашение так и не удалось заключить, поэтому через три-четыре дня я уже оказался в Атлетико.

Давид Вилья признался, что не успел сделать в большом футболе

Не знаю, что было бы, если бы я все-таки подписал контракт с Арсеналом. Я рад, что оказался в испанском клубе не только потому, что мы одержали победу в чемпионате Испании. Я был счастлив, что сделал такой выбор на тот момент", – цитирует Вилью ВВС.

Напомним, Вилья перешел в мадридский Атлетико из каталонской Барселоны в июле 2013 года за 2,1 млн евро. В составе "матрасников" футболист принял участие в 36 матчах, в которых забил 13 голов. 12 ноября 2019 года нападающий сборной Испании объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

Кадзуйосі Міура – найстарший футболіст світу. Як стати першою зіркою чемпіонату Японії і не втратити мотивацію в 53 роки