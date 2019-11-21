Давід Вілья зізнався, що не встиг зробити у великому футболі

Колишній форвард каталонської Барселони та збірної Іспанії Давід Вілья розповів, чого не вдалось досягти за майже 20-річну кар’єру футболіста.

"Це питання, на яке можна відповідати нескінченно. Про що я шкодую? Я б хотів виграти ще більше титулів. Хотів би став володарем кубка Ліги чемпіонів з Атлетіко, виграти з Валенсією трофей трохи вагоміший за Кубок Іспанії, вивести хіхонський Спортінг в Ла Лігу. Скрізь ти прагнеш досягти більшого.

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Також я б хотів пограти в англійській Прем'єр-лізі. Але в своїй кар'єрі я вже прийняв усі рішення. З мого боку було б несправедливо скаржитися на таку повноцінну кар'єру. Мені дуже пощастило. Я б не став нічого змінювати", – цитує Вілью іспанське видання Marca.

Нагадаємо, 12 листопада 2019 року Давід Вілья оголосив про завершення кар'єри. Іспанський форвард повісить бутси на цвях по завершенні поточного сезону в Японії – зараз він виступає за місцевий клуб Віссел Кобе.

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