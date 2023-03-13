Рома поступилася Сассуоло в рамках 26-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Рома мала розкішний шанс зрівнятися з Інтером на другому місці в турнірній таблиці Серії А. Натомість римляни без Жозе Моурінью на тренерській лаві програли Сассуоло в матчі з сімома голами.

Рома у божевільному матчі з 7 голами у меншості поступилась Сассуоло і втратила шанс піднятись у топ-3 Серії А

Гості зробили вагому заявку на перемогу ще в першому таймі, який виграли з рахунком 3:1 та отримали чисельну перевагу. Мараш Кумбула отримав безглузду червону картку, давши супернику копняка. Рома навіть у меншості зуміла дати бій. У Сассуоло відзначимо Берарді (гол+пас) та Лор'єнте (2+1).