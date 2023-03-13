Вилучення за удар по дупі у відеоогляді вогняного матчу Рома – Сассуоло – 3:4
07:30 - Читать на русском
Рома поступилася Сассуоло в рамках 26-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
26’ Нікола Залевскі
45+3’ Мараш Кумбулла
51’ Пауло Дибала
90+5’ Джорджініо Вейналдум
Арман Лор'єнте 13’
Арман Лор'єнте 18’
Доменіко Берарді 45+3’
Андреа Пінамонті 75’
13’ Арман Лор'єнте
18’ Арман Лор'єнте
26’ Нікола Залевскі
45+3’ Доменіко Берарді
45+3’ Мараш Кумбулла
51’ Пауло Дибала
75’ Андреа Пінамонті
90+5’ Джорджініо Вейналдум
Рома мала розкішний шанс зрівнятися з Інтером на другому місці в турнірній таблиці Серії А. Натомість римляни без Жозе Моурінью на тренерській лаві програли Сассуоло в матчі з сімома голами.
Рома у божевільному матчі з 7 голами у меншості поступилась Сассуоло і втратила шанс піднятись у топ-3 Серії А
Гості зробили вагому заявку на перемогу ще в першому таймі, який виграли з рахунком 3:1 та отримали чисельну перевагу. Мараш Кумбула отримав безглузду червону картку, давши супернику копняка. Рома навіть у меншості зуміла дати бій. У Сассуоло відзначимо Берарді (гол+пас) та Лор'єнте (2+1).
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