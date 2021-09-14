Іспанський фахівець нещодавно заявив, що двері "канонірів" завжди відчинені для 29-річного англійця.

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"Я провів у цьому клубі найбільший шмат свого життя. Я багато йому віддав. Мені було дуже приємно почути таке від тренера, з яким я грав і мав чудові взаємини.

Мені допомогло б повернення в Арсенал. Я зацікавлений у перебуванні в колі футболістів світового класу. Впевнений, що в найближчі дні ми обговоримо це питання з клубом", – заявив хавбек у коментарі Sky Sports.

Відзначимо, що Джек Вілшер виховувався у структурі лондонців із 9 років. На професіональному рівні він провів 10 сезонів за Арсенал. Із липня Вілшер отримав статус вільного агента. Сезон 2020/21 екс-"канонір" провів у Борнмуті (18 матчів, 2 голи, 1 асист).

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