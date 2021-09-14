Испанский специалист недавно заявил, что двери "канониров" всегда открыты для 29-летнего англичанина.

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"Я провел в этом клубе большую часть своей жизни. Я многое ему отдал. Мне было очень приятно услышать такое от тренера, с которым я играл и имел прекрасные отношения.

Мне помогло бы возвращение в Арсенал. Я заинтересован в пребывании в кругу футболистов мирового класса. Уверен, что в ближайшие дни мы обсудим этот вопрос с клубом", – заявил хавбек в комментарии Sky Sports.

Отметим, что Джек Уилшир воспитывался в структуре лондонцев с 9 лет. На профессиональном уровне он провел 10 сезонов в Арсенале. С июля Уилшир получил статус свободного агента. Сезон 2020/21 экс-"канонир" провел в Борнмуте (18 матчей, 2 гола, 1 ассист).

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