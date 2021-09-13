Колишній форвард німецького Хоффенхайма, англійського Ньюкасла, лондонського Челсі, стамбульського Бешикташа та низки інших європейських команд Демба Ба вирішив повісити бутси на цвях.

Сенегальський нападник завершив ігрову кар'єру й оголосив про такий крок у своєму твіттері.

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На професіональному рівні Ба дебютував за скромний французький Руан ще в сезоні 2005/06. Потім він відіграв сезон за бельгійський Мускрон, звідки перебрався до Хоффенхайма. У німецькій першості африканець провів 4,5 роки та переїхав на Туманний Альбіон.

Півроку Ба грав у Вест Хемі. Перед сезоном 2011/12 центрфорвард став гравцем Ньюкасла й провів у складі "сорок" результативні півтора сезони. Взимку 2013-го він опинився у Челсі, але стати основним на Стемфорд Брідж так і не зумів.

Із Лондона Демба Ба поїхав до турецької Суперліги. Там він із двома перервами на вояжі в Китай захищав кольори Бешикташа, Гезтепе та Башекшехіра. У Піднебесній сенегалець виступав за Шанхай Шеньхуа.

Ба двічі ставав чемпіоном Туреччини, а в грудні 2011-го отримав приз гравцю місяця в АПЛ.

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