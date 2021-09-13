Демба Ба оголосив про завершення кар'єри
Колишній форвард німецького Хоффенхайма, англійського Ньюкасла, лондонського Челсі, стамбульського Бешикташа та низки інших європейських команд Демба Ба вирішив повісити бутси на цвях.
Сенегальський нападник завершив ігрову кар'єру й оголосив про такий крок у своєму твіттері.
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На професіональному рівні Ба дебютував за скромний французький Руан ще в сезоні 2005/06. Потім він відіграв сезон за бельгійський Мускрон, звідки перебрався до Хоффенхайма. У німецькій першості африканець провів 4,5 роки та переїхав на Туманний Альбіон.
Півроку Ба грав у Вест Хемі. Перед сезоном 2011/12 центрфорвард став гравцем Ньюкасла й провів у складі "сорок" результативні півтора сезони. Взимку 2013-го він опинився у Челсі, але стати основним на Стемфорд Брідж так і не зумів.
Із Лондона Демба Ба поїхав до турецької Суперліги. Там він із двома перервами на вояжі в Китай захищав кольори Бешикташа, Гезтепе та Башекшехіра. У Піднебесній сенегалець виступав за Шанхай Шеньхуа.
Ба двічі ставав чемпіоном Туреччини, а в грудні 2011-го отримав приз гравцю місяця в АПЛ.
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