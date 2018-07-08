Вілшер може перейти у Вест Хем

Екс-хавбек лондонського Арсенала Джек Вілшер може продовжити кар'єру в іншому столичному клубі.

Вест Хем може підписати екс-півзахисника Арсенала Джека Вілшира, інформує Sky Sports.

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За інформацією порталу, в найближчі кілька днів англійський футболіст пройде медичне обстеження в новому клубі, після чого підпише з "молотобійцями" угоду, умови якого поки невідомі.

Вілшир є вихованцем Арсеналу. Він дебютував у складі першої команди "канонірів" в 2008 році у віці 16 років. Хавбек також встиг пограти в оренді в Болтоні і Борнмуті.

У минулому сезоні 26-річний Вілшер взяв участь в 20 матчах АПЛ, в яких забив один м'яч і віддав три гольові передачі.