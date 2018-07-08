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Вілшер може перейти у Вест Хем

18:15 5 Читать на русском
Вілшер може перейти у Вест Хем
Джек Вілшер / Фото: соцмережі

Екс-хавбек лондонського Арсенала Джек Вілшер може продовжити кар'єру в іншому столичному клубі.

Вест Хем може підписати екс-півзахисника Арсенала Джека Вілшира, інформує Sky Sports.

Ярмоленко приєднається до Вест Хема у Швейцарії – клуби дійшли згоди щодо трансферу

За інформацією порталу, в найближчі кілька днів англійський футболіст пройде медичне обстеження в новому клубі, після чого підпише з "молотобійцями" угоду, умови якого поки невідомі.

Вілшир є вихованцем Арсеналу. Він дебютував у складі першої команди "канонірів" в 2008 році у віці 16 років. Хавбек також встиг пограти в оренді в Болтоні і Борнмуті.

У минулому сезоні 26-річний Вілшер взяв участь в 20 матчах АПЛ, в яких забив один м'яч і віддав три гольові передачі.

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Вест Хем Вест Хем Англія Трансфери Джек Вілшер Джек Вілшер Арсенал Арсенал
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