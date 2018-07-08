Уилшир может перейти в Вест Хэм

Экс-хавбек лондонского Арсенала Джек Уилшир может продолжить карьеру в другом столичном клубе.

Вест Хэм может подписать экс-полузащитника Арсенала Джека Уилшира, информирует Sky Sports.

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По информации портала, в ближайшие несколько дней английский футболист пройдет медицинское обследование в новом клубе, после чего подпишет с "молотобойцами" соглашение, условия которого пока неизвестны.

Уилшир является воспитанником Арсенала. Он дебютировал в составе первой команды "канониров" в 2008 году в возрасте 16 лет. Хавбек также успел поиграть в аренде в Болтоне и Борнмуте.

В прошлом сезоне 26-летний Вилшер взял участие в 20 матчах АПЛ, в которых забил один мяч и отдал три голевые передачи.

