Вілліан пропустить фінал Копа Амеріка-2019

Півзахисник збірної Бразилії Вілліан не зіграє у вирішальному матчі Копа Амеріка-2019.

Атакувальний хавбек отримав травму наприкінці півфіналу проти Аргентини, проте зміг дограти матч, оскільки на той момент були використані усі три заміни.

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"Тести виявили у гравця пошкодження м'язів, час відновлення після якого не дозволить Вілліану відновитися до фіналу Копа Амеріка", – повідомляє прес-служба збірної Бразилії.

До слова, Вілліан не потрапив до початкової заявки "селесао" на домашній Кубок Америки, але згодом замінив там Неймара, який отримав пошкодження, вже готуючись до старту турніру.

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Нагадаємо, напередодні Бразилія обіграла Аргентину та вийшла до фіналу Копа Амеріка-2019, де зіграє проти команди Перу. Вирішальний поєдинок відбудеться 7 липня.