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Виллиан пропустит финал Копа Америка-2019

10:12 20 Читати українською
Виллиан пропустит финал Копа Америка-2019
Виллиан / фото из соцсетей

Полузащитник сборной Бразилии Виллиан не сыграет в решающем матче Копа Америка-2019.

 

Атакующий хавбек получил травму в конце полуфинала против Аргентины, однако смог доиграть матч, поскольку на тот момент были использованы все три замены.

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"Тесты выявили у игрока повреждение мышц, время восстановления после которого не позволит Виллиану восстановиться к финалу Копа Америка", – сообщает пресс-служба сборной Бразилии.

К слову, Виллиан не попал в начальную заявку "селесао" на домашний Кубок Америки, но позже заменил там Неймара, который получил повреждение, уже готовясь к старту турнира.

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Напомним, накануне Бразилия обыграла Аргентину и вышла в финал Копа Америка-2019, где сыграет против команды Перу. Решающий поединок состоится 7 июля.

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Бразилия - Аргентина Мир Бразилия Бразилия Виллиан Виллиан
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