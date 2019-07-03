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Бразилія – Аргентина – 2:0 – відео голів та огляд матчу

3 липня 08:26 7468 Читать на русском
Бразилія – Аргентина – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Бразилія – Аргентина – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Бразилія перемогла Аргентину в 1/2 фіналу Копа Амеріка. Дивіться відео голів та огляд матчу Бразилія – Аргентина.

 

У першому півфінальному матчі Копа Амеріка Бразилія зустрічалась з Аргентиною. Господарі турніру швидко вишли вперед, вже на 19 хвилині матчу Габріель Жезус відкрив рахунок. А у другому таймі Фірміно встановив підсумковий результат у зустрічі – 2:0.

Бразилія перемогла Аргентину та вийшла у фінал Копа Амеріка – Мессі знову не виграв турнір зі збірною

Відтак "пентакампеони" вийшли у фінал домашнього Копа Амеріка, де зустрінуться з переможцем пари Чилі – Перу, натомість Аргентина зіграє у матчі за 3 місце. Фінальний поєдинок відбудеться 7-го липня, початок о 23:00.

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Світ Відеоновини Копа Амеріка-2019 Бразилія Бразилія Аргентина Аргентина Бразилія - Аргентина
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