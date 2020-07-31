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Вілліан отримав пропозиції від трьох великих клубів – Бекхем зацікавився екс-зіркою Шахтаря

00:45 - Читать на русском
Вілліан отримав пропозиції від трьох великих клубів – Бекхем зацікавився екс-зіркою Шахтаря
Вілліан / Фото ФК Челсі

Хавбек Челсі Вілліан має широкий вибір щодо майбутнього працевлаштування.

У послугах Вілліана зацікавлені Барселона та Інтер Маямі, повідомляє Sky Sports. Також Челсі намагається втримати 31-річного бразильця.

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За інформацією джерела, саме команда з МЛС, власником якої є легендарний Девід Бекхем, – найближча до підписання колишнього півзахисника Шахтаря. Чинний контракт гравця з лондонцями розрахований до завершення поточного сезону.

У нинішньому розіграші АПЛ Вілліан провів 36 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та 9-ма асистами.

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