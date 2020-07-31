Вілліан отримав пропозиції від трьох великих клубів – Бекхем зацікавився екс-зіркою Шахтаря

Україна — 30 лип 2082
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Суркіс – футболістам Динамо про Луческу: Якщо з цим тренером не вийде, тоді потрібно буде міняти всіх вас
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Вольфсбург провів спаринг з Лейпцигом перед виїздом в Україну – у "вовків" є дуже проблемна позиціяЛіга Європи — 30 лип 1290
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Ярмоленко врізався у пам'ять фанам Вест Хема, туманне майбутнє Зінченка, Ліверпуль втілив мрію – ревю сезону АПЛАнглія — 30 лип 5923
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Луческу провів перше тренування в Динамо – з'явилися фотоУкраїна — 30 лип 17066
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Динамо і Шахтар тотально поступилися Зорі – УПЛ опублікувала символічну збірну сезонуУкраїна — 30 лип 2895