Вілліан отримав пропозиції від трьох великих клубів – Бекхем зацікавився екс-зіркою Шахтаря

У послугах Вілліана зацікавлені Барселона та Інтер Маямі, повідомляє Sky Sports. Також Челсі намагається втримати 31-річного бразильця.

Арсенал став головним претендентом на Вілліана, який близький до відходу з Челсі

За інформацією джерела, саме команда з МЛС, власником якої є легендарний Девід Бекхем, – найближча до підписання колишнього півзахисника Шахтаря. Чинний контракт гравця з лондонцями розрахований до завершення поточного сезону.

У нинішньому розіграші АПЛ Вілліан провів 36 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та 9-ма асистами.

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