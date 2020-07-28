Арсенал став головним претендентом на Вілліана, який близький до відходу з Челсі

Лондонський Арсенал є фаворитом у боротьбі за Вілліана, який так і не узгодив новий контракт з Челсі. Все йде до того, що 31-річний бразилець стане гравцем "канонірів" на правах вільного агента, переконує The Guardian.

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Френк Лемпард хотів зберегти Вілліана, але вінгер вимагає нову угоду на цілих 3 роки, що не влаштовує керівництво клубу. Позаяк сім'я бразильця не хоче залишати Лондон, то Арсенал виглядає найбільш пріоритетним варіантом для гравця.

Зауважимо, що Вілліан ще може виграти трофей у складі Челсі. За іронією долі, у фіналі Кубка Англії суперником "пенсіонерів" стане якраз Арсенал. Поєдинок пройде у суботу, 1 серпня.

Нагадаємо, бразилець перейшов у Челсі в 2013 році з Анжи за 35 млн євро. У сезоні 2019/20 екс-зірка Шахтаря зіграв 47 матчів, у яких забив 11 голів та віддав 9 асистів. У складі Челсі Вілліан двічі став чемпіоном Англії та переміг у Лізі Європи 2018/19.

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