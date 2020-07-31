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Виллиан получил предложения от трех больших клубов – Бекхэм заинтересовался экс-звездой Шахтера

01:16 - Читати українською
Виллиан получил предложения от трех больших клубов – Бекхэм заинтересовался экс-звездой Шахтера
Виллиан / Фото ФК Челси

Хавбек Челси Виллиан имеет широкий выбор относительно будущего трудоустройства.

В услугах Виллиана заинтересованы Барселона и Интер Майами, сообщает Sky Sports. Также Челси пытается удержать 31-летнего бразильца.

Арсенал стал главным претендентом на Виллиана, который близок к уходу из Челси

По информации источника, именно команда из МЛС, владельцем которой является легендарный Дэвид Бекхэм, – ближе все к подписанию бывшего полузащитника Шахтера. Действующий контракт игрока с лондонцами рассчитан до конца текущего сезона.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Виллиан провел 36 матчей, в которых отметился 9-ю голами и 9-ю ассистами.

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